حورية فرغلى تجرى العملية الجراحية الثالثة فى أنفها اليوم .. دعواتكم

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القاهرة - سامية سيد - تجرى النجمة حورية فرغلى اليوم الأربعاء العملية الجراحية الثالثة فى أنفها، مع الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" بأحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية، وهى عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان المناسب حتى يعود شكلها الطبيعى مرة أخرى.

تستعد حورية للعملية الجراحية الثالثة اليوم فى أنفها مع الطبيب الأمريكى العالمى "بريومى" في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية. العملية عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً.

خضعت حورية للعملية الجراحية الأولى، وهى عبارة عن استقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى استغرقت 10 ساعات.

أخذت 20 جلسة أكسجين، حتى يتمكن الجسم والفم والأنف من الامتلاء بالأكسجين لأن هناك خلايا جذعية تم بناؤها في الأنف.

أجرت العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، وتعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحتها وكللت العمليتين بالنجاح.

قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن الصورة المتداولة قديمة من حوالى 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها والتى كانت سببا فى العمليات التى تلتها"، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثير".

أضافت فى تصريحاتها: "الصورة كانت على صفحة فيس بوك عندها ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أى صفحات حاليا".