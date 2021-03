شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز السينما العالمية تحت رحمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة وينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ 93، وهي الدورة التاريخية والاستثنائية نظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا والذي غير الخريطة السينمائية حول العالم إضافة لآثاره المترتبة علي الحياة عموما ومن المقرر أن ينطلق الحفل دون اللجوء إلي برنامج زووم كما حدث مع جائزة الجولدن جلوب والإيمي، حيث أبلغت إدارة الأوسكار المرشحين بضرورة الحضور بأنفسهم ملتزمين بالإجراءات الاحترازية علي أن يقتصر الأمر علي المرشحين فقط.

يتنافس علي جوائز الأوسكار العديد من الأعمال المتميزة، حيث يتنافس علي جائزة أفضل فيلم كل من فيلم The Fatherمن إخراج فلوريان زيلر وهو من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي وضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار وبالفعل هذا ما حدث، حيث يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.

وينافس في نفس الفئة فيلم Judas and the Black Messiah وهو الفيلم الذي نال عنه دانيال كالويا جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل مساعد، عن دوره فى العمل، والفيلم مأخوذ عن حياة واغتيال زعيم حزب الفهود السود فريد هامبتون، والعمل من بطولة دانيال كالويا، جيسي بليمونز، مارتن شي، لاكيث ستانفيلد، دومينيك ثورن، تيرايل هيل، جيرمين فاولر، أشتون ساندرز، دومينيك فيشباك، ألجي سميث، ليل ريل هوري، ومن إخراج شاكا كينج وكتبه كينج وويل بيرسون، استنادًا إلى قصة كتبها كينج وبيرسون والأخوان كيني وكيث لوكاس.

كما ينافس فيلم Mank وهو دراما وسيرة ذاتية أمريكي من إخراج ديفيد فينشر، مبني على نص من كتابة والده جاك فينشر، يتتبع العمل السيرة الذاتية لهيرمان ج. مانكوفيتش، والذي تعاون مع أورسن ويليس في إنتاج فيلم (Citizen Kane) في الأربعينيات، والذي يُعد واحدا من أشهر إنتاجات هوليوود في القرن الماضي، وهو من بطولة جاري أولدمان وأماندا سيفريد وليلي كولينز وأرليس هوارد وتوم بيلفري سام تروتون وفرديناند كينجسلي وتوبنس ميدلتون وتوم بيرك وتشارلز دانس.

كما ينافس الفيلم الأمريكى Nomadland إخراج كلوى تشاو، وهو العمل الذى عرض بمهرجان القاهرة فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفيلم فاز بـ2 من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبى" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضى حياتها فى ترحال دائم فى الغرب الأمريكى خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة فى القسم الرسمى خارج المسابقة.

ينافس فيلم minari والذي فاز بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي، كما ينافس فيلم Promising Young Woman من بطولة كاري موليجان، وتدور أحداثه حول امرأة شابة تعاني من صدمة بسبب حدث مأساوي من ماضيها، تشرع في البحث عن الانتقام من أولئك الذين يعترضون طريقها، بينما ينافس في نفس الفئة كل من Sound of Metal و The Trial of the Chicago 7.

أما في فئة أفضل ممثل فيتنافس كل من ريز أحمد والذي ينافس علي الجائزة كأول مسلم يترشح لجائزة الأوسكار أفضل ممثل، ورغم الرحيل والموت يتنافس علي الجائزة تشادويك بوسمان وذلك عن دوره بفيلم Ma Rainey's Black Bottom، وهو الفيلم الذي تدور احداثه، استنادًا إلى مسرحية August Wilson ، التي تدور قصتها حول التوتر الذي يتصاعد بين Ma Rainey ، الملقب بـ"Mother of Blues" (تلعبه فيولا ديفيس)، وعازف البوق الطموح Levee في الموسيقي الشهيرة في شيكاغو عام 1927، وفئة أفضل ممثل ينافس فيها كبار النجوم ومنهم أنتوني هوبكنز وجاري أولدمان وستيفن يون ميناري، بينما ينافس في فئة أفضل ممثلة كل من فيولا ديفيس و أندرا داي وفانيسا كيربي وفرانسيس مكدورماند وكاري موليجان.

وفي فئة أفضل ممثل مساعد يتنافس كل من ساشا بارون كوهين ودانيال كالويا وليزلي أودوم جونيور وبول راسي وليكيث ستانفيلد، فيما ينافس في فئة أفضل ممثلة مساعدة كل من ماريا باكالوفا وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وأماندا سيفريد ويون يوه جونج.

وفي سياق متصل تصدر الفيلم التونسي الرجل الذي باع ظهره قائمة ترشيحات أفضل فيلم اجنبي، وهو من بطولة يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

الفيلم يدور حول قصة "سام" شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

وشارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، عُرض "الرجل الذي باع ظهره" عالميًا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

ويتنافس أيضا في نفس الفئة فيلم إلى أين تذهبين يا عايدة؟ من إخراج ياسميلا زبانيتش وهو إنتاج مشترك بين البوسنة والهرسك، النمسا، رومانيا، هولندا، ألمانيا، بولندا، فرنسا، ويدور الفيلم حول عايدة والتي تعمل مترجمة للأمم المتحدة في مدينتها الصغيرة سربينيتسا، و يحتل الجيش الصربي المدينة، وتهرع عائلتها للاحتماء، مع آلاف المواطنين الآخرين، في معسكر للأمم المتحدة و تحاول عايدة إنقاذ عائلتها، ويتصاعد التوتر كلما تفشل طريقة ما للنجاة من بطش الجنود الصرب، كما يتنافس أيضا كل من Another Round و Better Days و Collective.

وينافس في فئة أفضل فيل أنيميشن كل من Onward والفيلم يدور حول محاولة توم هولاند لاستعادة والده المتوفي من خلال عصا سحرية تعتبر ارث عائلي حيث استخدمها توم لاعادة والده للحياة إلا أن التعويذة تعيد نصف جسد الاسفل للحياة فقط ليصبح والده قدمين تسير علي الارض فقط دون رأس أو ذراعين ، ليخوض توم رحلة خطيرة لوضع حل لتلك الازمة، وهو من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

كما ينافس فيلم Over The Moon والذي يدور حول فتاة شابة مشرقة، وشغوفة بالعلم، التي تقوم ببناء سفينة صاروخية للسفر بها للقمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، Over The Moon مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.

والفيلم من بطولة كاثى أنج في دور (فاي فاي) ، فيليبا سو في دور (تشانج) ،روبرت ج. تشيو في دور (تشين) ، كين جونغ في دور (جوبي) ، جون تشو في دور (الأب) ، روثي آن مايلز في دور (الأم) ، مارجريت تشو في دور (العمة لينج) ، كيميكو جلين في دور (العمة مي) ، أرت بتلر في دور (العم) ، وساندرا أوه في دور(السيدة تشونج).

وينافس أيضا فيلم Soul وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم يتعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويتنافس أيضا كل من A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon و Wolfwalkers.