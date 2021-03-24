الكورونا ليست أولها.. تصريحات هاني مهنا تثير الجدل حول هنادي وأحمد خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل قام الفنان أحمد خالد صالح بالمشاركة في تصوير أحد المسلسلات، بعد إصابته بفيروس كورونا؟!، سؤال أثار الجدل حول الفنان الشاب بعد تداول تصريحات للموسيقار هاني مهنا "والد هنادي زوجة أحمد" تشير إلى ذلك.

ومع ما أثارته تصريحات"مهنا" من جدل، أكد أحمد خالد صالح في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، اعتذاره عن التصوير فور تأكد إصابته وزوجته "هنادي"بفيروس كورونا، وأنه كان قبلها في أجازة.

وتحدث الموسيقار هاني مهني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، عن تفاصيل ما نشر حول إصابة أحمد خالد صالح بكورونا واستكماله تصوير أحد الأعمال، قائلا "لا أعرف ظروف عمل أحمد خالد صالح، ولكن أحدى الصحفيات سألتني عن حالة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، قولتلها ممكن يكون بيصور..شالت ممكن وقالت إنه بيصور".

وأوضح أن ردود أفعال الجمهور والسوشيال ميديا جعلته يشعر بالضيق، مشيرًا إلى أن ما نشر غير صحيح، وحالتهما مستقرة ولكن لديهما الأعراض، كما أن زوجته مُصابة بالكورونا، وهو في حالة إشتباه بالإصابة.

والمفارقة هنا أن الجدل المثار بسبب تصريحات الموسيقار هاني مهنا، بشأن ابنته هنادي وزوجها أحمد، لا يعد الأول، إذ سبق وحدث الأمر نفسه عقب حفل زفافهما.

وكان "مهنا"، قد أعرب خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، عن انزعاجه من ظهور مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، في حفل زفاف هنادي وأحمد، مؤكدا أن الثلاثي لم توجه لهم دعوة.

ومع تصاعد الموقف مع تأكيد المطرب عمر كمال، عدم صحة حضورهم الحفل بدون دعوة، وقامت الفنانة هنادي مهنا، بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع 'انستجرام"، أكدت أنها من قامت بتوجيه الدعوة إلى مطربي المهرجانات، وبدون علم والدها الموسيقار هاني مهنا.