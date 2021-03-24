علي جابر ناعيًا حمدان بن راشد: فقدت الإمارات اليوم أحد رجالها المخلصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الإعلامي علي جابر، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وغرد "جابر" عبر "تويتر": "فقدت الإمارات اليوم أحد رجالها المخلصين، الذين شاركوا في قيام الاتحاد واسهموا في نهضة دبي، الشيخ حمدان بن راشد (الشقيق الأكبر للشيخ محمد بن راشد، ونائب حاكم دبي ووزير المالية)، خالص العزاء للشيخ محمد و لأسرته وابنائه وكل محبيه".



وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن وفاة شقيقه الشيخ حمدان بن راشد قبل ساعات عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".