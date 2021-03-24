هذا ما حققته أغنية "حتة تانية" لـ روبي عبر "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تخطت أغنية "حتة تانية" للفنانة روبي، حاجز الـ5 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بعد 14 يوم فقط من طرحها.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وهي باكورة إنتاج شركة "Talent Beats تالنت بيتس".

وتعود روبي للغناء في 2021 بعد طرح ثاني ألبوماتها "مشيت ورا إحساسي" عام 2007.

ومن جانب آخر؛ تواصل روبي تصوير مسلسل "شقة 6" الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في أحد العمارات، ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسا على عقب.

بطولة روبي وأحمد حاتم وصلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وهاني عادل ورحاب الجمل، ومن إخراج محمود كامل.