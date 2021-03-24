نانسي عجرم ناعية حمدان بن راشد: نبأ وفاته محزن جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعت الفنانة نانسي عجرم، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وغردت "نانسي"، عبر "تويتر": "خسر العالم العربي قائد عُرف بذكائه وحكمته، نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد محزن جدًا، أحر التعازي لحكام وشعب الإمارات العربية المتحدة الحبيبة".

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، عن وفاة شقيقه الشيخ حمدان بن راشد قبل ساعات عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".