سلامتك يا عمري.. روجينا تدعم أحمد مجدي بعد إصابته بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة روجينا على دعم الفنان أحمد مجدي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) مؤخرًا.

ونشرت "روجينا"، صورة رفقة مجدي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شربات محلي محطوط على كريمة، الطيبة الذوق الاحترام التمثيل الجامد الجدعنة حب زميل الشطارة (أحمد مجدي)، سلامتك يا عمري".

ويشارك أحمد مجدي مع روجينا في مسلسل "بنت السلطان"، بطولة باسم سمرة، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.