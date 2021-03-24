وفاة الممثل الأمريكي جورج سيجال عن عمر 87 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفي الممثل الأمريكي جورج سيجال، عن عمر يناهز الـ87 عامًا، واعلنت خبر وفاته زوجته "سونيا سيجال"، من خلال بيان لها نُشر عبر رويترز.

وجاء في البيان: "بقلوب يعتصرها الألم تعلن العائلة نبأ وفاة جورج سيجال صباح اليوم نتيجة مضاعفات جراحة لإزالة انسداد بالشريان التاجي".

جورج سيجال رُشح لنيل جائزة الأوسكار لأحسن ممثل مساعد، وبدأت مسيرته الفنية على مسارح نيويورك وعبر التلفزيون في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وسرعان ما انتقل للسينما وتميز في فيلم "سفينة السفهاء" الذي ضم كوكبة من النجوم.