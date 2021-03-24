ديانته أثارت الجدل وخطف فايزة كمال من منير.. محطات في حياة مراد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهد العام الماضي مواقف ساخنة في حياة المخرج المسرحي الكبير مراد منير، إذ أصيب بجلطة في المخ، وخضع للعلاج في إحدى المستشفيات، وقبل أزمته الصحية، فوجئ بأن زواجه من الفنانة الراحلة فايزة كمال، أصبح مثار جدل بسبب اختلاف الديانة.

ومع احتفال المخرج مراد منير، مساء أمس بعيد ميلاده في منزله، نرصد هنا بعض ملامح سيرة حياة صاحب المسرحية الشهيرة "الملك هو الملك".

مراد الذي مازال يخضع لجلسات للعلاج الطبيعي، ولد في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، قبل اتجاهه إلى المسرح، وإخراجه 14 مسرحية، ومنها منين أجيب ناس، سي علي وتابعه قفة، ملك الشحاتين، الملك هو الملك، الدخان، لولي، بالإضافة إلى الفيلم السينمائي "كان يوم حبك".

وكشف مراد في كتاب أصدره مؤخرا عن سيرة حياته بعنوان "الغجري"، أنه انضم للمقاومة الشعبية مع والده بعد هزيمة 1967، واعتقل أكثر من مرة بسبب مواقفه السياسية، وقضي 5 أشهر ما بين سجن الاستئناف وسجن القلعة في عام 1973 ، وثلاثة شهور في سجن الزقازيق عام 1975، و40 يومًا في ليمان طرة عام 1980 ، ولهذا لقب بالمشاغب.

والعام الماضي شهدت مواقع التواصل، جدلا واسعا عن واقعة زواج مراد من الفنانة الراحلة فايزة كمال، بدعوى أنه مسيحي الديانة بينما هي مسلمة، وهو ما علق عليه في تصريح خاص لموقع"الخليج 365", وقال :"زوجتي الراحلة إسمها فايزة كمال محمد رمضان، وتزوجنا، وأنا مسلم الديانة، إذ قمت بإشهار إسلامي، قبل 15 عاما من زواجنا، ولم أدخل الإسلام للزواج منها".

منير أضاف،:" في بداية عملنا في مسرحية "الملك هو الملك"، لم تكن علاقتي مع فايزة جيدة، وفي البداية تحدث معي الفنان صلاح السعدني، واقترح زواجها من الفنان محمد منير، وبعدها قمت أنا بالزواج منها في حضور السعدني ومنير".

مراد منير أخرج مؤخرا مسرحية بعنوان "السلطانية", بطولة المطرب حسن فؤاد، والفنانة لقاء سويدان، ومعالجة مسرحية وأشعار فوزي ابراهيم، و تم تصويرها للعرض أونلاين عبر قناة وزارة الثقافة بموقع"يوتيوب.