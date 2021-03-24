أفضل طريقة يمكنك أن تأسر بها قلب حبيبتك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 12:13 مساءً - منذ 4 ساعات

يعتقد الكثيرون أن أفضل الطرق لقلب المرأة هو الهدايا أو الرحلات وغيرها، ولكن أظهرت دراسة جديدة أن المرح له مفعول سحري في العلاقات العاطفية والاجتماعية، إذ يمكن للرجل أن يأسر به قلب المرأة.

وكشفت نتائج دراسة قام بها باحثون ألمان وأمريكيون أن المرح والدعابة يزيد من الثقة في العلاقات الرومانسية والاجتماعية ويجعلها تطول.

ورغم أنه ينظر إلى سمة المرح على أنها من سمات الأطفال، فإن فئة من البالغين تحتفظ بها. أما آخرون فيتفادون المرح اعتقادا منهم بأن ذلك سيولد انطباعا لدى الآخرين بأنهم غير جديين.

وقام باحثون في جامعة “مارتن لوثر هاله-فيتنبورغ” الألمانية وجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية بدراسة حول دور المرح في الحياة العاطفية فاكتشفوا أن المرح ليس فقط تسلية بل هو محفز فكري كذلك ويجعل الشخص مثيرا للاهتمام، نقلا عن الموقع الإخباري الألماني “فيستدويتشه تسايتونغ”.

وتقول الباحثة كاي براور التي شاركت في إعداد الدراسة بأن “المرح له تأثير إيجابي على العلاقات الإنسانية والعاطفية”.

وتضيف أن “السلوكيات المرحة مثل مفاجأة شريكك وإعادة سرد بعض التجارب المشتركة في طابع تمثيلي مرح يساهم غالبًا في خلق السعادة ويطول عمر العلاقات”، نقلا عن موقع الصحيفة الألمانية “زوددويتشه تسايتونغ”.