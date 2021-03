هالي بيري بطلة فيلم "Our Man From Jersey" على نتفليكس

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: من المقرر أن تلعب الممثلة الأميركية هالي بيري دور البطولة مقابل مارك والبيرغ في فيلم التجسس القادم "Our Man from New Jersey" على Netflix.

سيقوم والبيرغ بإنتاج الفيلم أيضاً بالتعاون مع ستيفن ليفينسون، بعد نجاح فيلم "Spenser Confidential" الذي عرض على نتفليكس في العام الماضي.

يأتي نص الفيلم من كاتب السيناريو ديفيد غوغنهايم ("البيت الآمن" ، "الناجي المعين") ، بناءً على فكرة من ليفنسون.

يتم الإبقاء على تفاصيل الحبكة ودور بيري طي الكتمان. ولكن تبدو أجواء الفيلم مناسبة لبيري ، بعد أن لعبت دور البطولة بشكل لا يُنسى في دور جينكس أمام بيرس بروسنان عام 2002 في فيلم "مت يومًا آخر" ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

منذ ذلك الحين ، راكمت بيري سيرة ذاتية رائعة من أفلام الحركة. بعد دور Storm في سلسلة أفلام "X-Men" ، قامت بيري مؤخرًا بدور البطولة في فيلم "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" وأنهت للتو تصوير فيلم "Moonfall" للمخرج Roland Emmerich.

المشروع الجديد يعد غمتداداً لعلاقة بيري بشركة Netflix، التي حصلت مؤخرًا على أول ظهور لها كمخرجة لفيلم "Bruised"بالإضافة الى قيامها بدور البطولة فيه.

فازت بيري بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن فيلم Monster’s Ball في عام 2002 ، مما يجعلها أول امرأة سوداء (ولا تزال الوحيدة) تفوز بالجائزة.

حصلت بيري أيضًا على جوائز Emmy و Golden Globe و SAG و NAACP Image عن “Introducing Dorothy Dandridge,” الذي أنتجته.

خلف الكواليس ، أسست بيري منصة الصحة والعافية "rē • spin" في عام 2020، لتوفير وصول أوسع إلى محتوى ومنتجات الصحة والعافية من خلال الشمولية والمحادثة.

علاوة على ذلك ، فإن مهمة "rē • spin" متجذرة في الاكتشاف والتعلم ، ويتمثل قلب الشركة في مجتمعها العالمي المرتبط حول الإيمان الأساسي بنهج شامل للعقل والجسد والروح للعافية.