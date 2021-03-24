أسماء المنور ضيفة "أغاني من حياتي" على MBC1

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دبي: تطلّ المغنية المغربية أسماء المنور في برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1، لتطرب الجمهور بمجموعة من الأغنيات وتبوح بما تخبّئه تلك الأغنيات من أسرار وأخبار. وما بين فقراتها الغنائية على المسرح، تتطرق أسماء إلى العديد من المواضيع الشخصية والفنية كحنان الأم والارتباط بالعائلة، والمثابرة في العمل من أجل تحقيق الأحلام. كما تتحدث أسماء عن أغنية "العطا" بعد أن تقدمها على المسرح بشكل جديد برفقة ميشال فاضل على البيانو. وتسرد انطباعها عن أغنية "خاينة" من راشد الماجد، وأغنية المحكمة التي غنتها مع كاظم الساهر بطلبٍ منه معتبرةً إياها أبرز المحطات الفنية في حياتها. وإلى جانب أغنياتها الخاصة، تغني أسماء لغيرها من الفنانين عدة أغنيات على غرار "تبسّم"، و"ما انت انسان أكثر"، وغيرها.

• يُعرض برنامج "أغاني من حياتي" على MBC1 أسبوعياً كل أربعاء، في تمام الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية، و07:00 مساءً بتوقيت غرينتش

