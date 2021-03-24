"كيفك" جديد ماجد المهندس باللهجة اللبنانية

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"الخليج 365" من بيروت: طرح المغني العراقي ماجد المهندس، أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل عنوان "كيفك"، من كلمات سمر هنيدي، ألحان محمود خيامي، توزيع موسيقي روكيت، وتريات تامر فيظي،مكس وماستر جاسم محمد، واشراف عام فائق حسن.



تقول كلماتها:

كيفك .. حبيت سلم عليك

كيف صارو عينيك بعدن عم يدمعو

كيفك .. شو صاير بحالك عم بخطر عبالك

وجهي بتتذكرو

انا يلي كنت حدك

بعملك شو مابدك

بس الهيئة انته نسيت

انا يلي كنت تموت

لو ثانيه في بعدي تفوت

بس الهيئة انته قسيت

كيفك ...

حبيبي .. ياترى مبسوط قلي بس طمني

بسأل عنك انا

حبيبي .. معقوله هيك نصير

من بعد حب كبير شو ضيع حبنا