شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز: جسدت شخصية قسيس فى أول أدوارى وعبدالناصر سبب احترافى الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز أن الرئيس عبدالناصر سبب احترافها للفن وأنها جسدت شخصية رجل دين مسيحى فى أول أدوارها.

"أدين للرئيس جمال عبد الناصر بإحترافى الفن" ..هكذا بدأت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز الحديث عن بداية رحلتها الفنية خلال الندوة التى حلت فيها ضيفة على الخليج 365 لتكريمها عن مشوارها الفنى ، قائلة :"عندما كنت فى المرحله الإبتدائية كنت اشارك فى الإذاعة المدرسية، وكنا حوالى عشر بنات فى الإذاعة ومن المفترض أن أقوم بتحضير برنامج إذاعى فى اليوم، ولكنى كنت أحضرمايقرب من عشر برامج لأن لدى الكثير من الكتب في المنزل فكنت أقرأ كثيرا وأحضر البرامج من خلال ماقرأت، وهذا الأمر نبهنى لحب مخاطبة الناس"

وتابعت الفنانة الكبيرة لليوم السابع:"عندما إلتحقت بالمرحلة الثانوية شاركت فى فريق التمثيل ولم يكن متاح غير دور رجل فوافقت على تقديمه وكان أول دور أقدمه على المسرح ، وجسدت شخصية رجل دين مسيحى "قسيس" وحصلت عنه على كأس"

وأوضحت سميرة عبدالعزيز كيف تغير موقف والدها من احترافها للفن قائلة :"عندما وجدنى والدى أهوى التمثيل أحضر لى مجلات عن المسرح حتى أتثقف، ولكن حينما قلت أننى أود الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية بعد إنهاء المرحلة الثانوية رفض أبى وقال لى الفن هواية فقط ، فالتحقت بكلية التجاره جامعة الإسكندرية ، وبحثت هناك عن فرقة التمثيل وعندما وجدتها تفاجأت أن جميعهم رجال وعرضت عليهم أن أمثل، فتعجبوا لأن الفرقة لم يكن بها بنات، وبالفعل قدمنا مسرحية ، وبعد انتهاء العرض وجدت الإذاعى الكبير حافظ عبد الوهاب يعرض على أن أعمل بإذاعة إسكندرية "

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى دور الإذاعى الكبير فى مسيرتها:" علمنى أشياء كثيرة فمنه تعلمت كيف أخاطب الميكرفون"

وتابعت :" فى السنة الثالثه بالجامعة شاركت فى أسبوع شباب الجامعات وقدمت دور الأم فى مسرحية المفتش العام ، ويشاء القدر أن أحصل على المركز الأول فى التمثيل ، وأبلغنى رئيس الجامعة أننى سأتسلم الكأس من الرئيس عبد الناصر، وكان والدى فى منتهى السعادة وأخبر كل من رآه أن ابنته ستقابل الرئيس عبدالناصر وأشترى لى تايير جديد، وأمى سمحت لى أن أذهب للكوافير لأول مرة فى حياتى، وذهبت أتسلم الكاس وحين صعدت لأتسلمه أمسكت بيد عبد الناصر ولم أتركها، وظللت أنظر فى وجهه حتى نبهنى رئيس الجامعة، وكنت فخورة بصورتى مع عبدالناصر ولازلت أحتفظ بها، وكان والدى يحملها فى جيبه ويفتخر بها"

وأضافت الفنانة سميره عبد العزيز :" حينها قال لى والدى طالما الفن مقدرمن الرئيس جمال عبد الناصر فأنا لا أمانع من أن تعملى بالتمثيل ولكن بعد أن تنتهى من الجامعة، وبعد عام أسست محافظة الإسكندرية فرقة من شباب الجامعة وشاركت فيها، وكان المخرج حسن عبد السلام يقدم لنا مسرحية بالفرقة وكنت أنا البطلة، ويوم العرض كان من بين الحضور الفنان كرم مطاوع وبعد العرض قال لى " أنت إيه اللى مقعدك هنا تعالى مصر، عندى مسرحية لعبد الرحمن الشرقاوى مواصفات بطلتها تنطبق عليك، ولم يمانع أبى وذهبت مع كرم مطاوع وحسن عبد السلام فى نفس السيارة التى عادت بهم من الإسكندرية إلى القاهرة"