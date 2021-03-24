شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أفلام المخرج حسين كمال في ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاربعاء، ذكرى وفاة المخرج حسين كمال، الذى رحل عن عالمنا يوم 24 مارس 2003، ويعد حسين كمال من أهم مخرجى السينما المصرية على مدار تاريخها، نظراً لما قدمه من أفلام هامة وبارزة طوال مشواره، حيث درس في معهد باريس للسينما، ثم درس الإخراج المسرحي والدراما في روما.

وعلى مدى ثلاثين عاما قدم أعمالا مختلفة للتليفزيون والمسرح والسينما والإذاعة وأخرج 27 فيلما معظمها مقتبس من روايات مصرية، خاصة روايات إحسان عبد القدوس وجاءت أربعة من أفلامه في قائمة أفضل 100 فيلم مصري وثلاثة في قائمة أهم 100 فيلم عربي وأغلب أفلامه تترك بصمة في تاريخ السينما المصرية.

أما عن أهم 10 أفلام فى مشواره فيأتى على قائمتها فيلم "شىء من الخوف" الذى قدمه عام 1969 وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير ثروت أباظة، فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس" من إنتاج 1979 و فيلم "البوسطجي" وهي رواية كتبها يحيي حقي و قام ببطولته الفنان شكري سرحان، و فيلم "إمبراطورية ميم" وهو واحد من كلاسيكيات السينما المصرية وقامت ببطولته سيدة الشاشة فاتن حمامة .

وفيلم "ثرثرة فوق النيل" المأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم ثرثرة فوق النيل للكاتب نجيب محفوظ وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم احمد رمزي وسهير رمزي وميرفت أمين وماجدة الخطيب وعادل أدهم وعماد حمدي وصلاح نظمي، وفيلم "أبي فوق الشجرة " للعندليب واستمر عرضه في دور سينما أكثر من 50 أسبوعاً.

وفيلم "حبيبي دائماً" من أهم الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية ومن ضمن أفلامه فيلم "مولد يا دنيا"، و فيلم "نحن لا نزرع الشوك" و الحب تحت المطر و فيلم "العذراء والشعر الأبيض.

ومن أفلامه أيضا "دمي ودموعي وابتسامتي"، و"أرجوك أعطني هذا الدواء"، و"المساطيل"، بالإضافة إلى مسرحية " علشان خاطر عيونك " و"الواد سيد الشغال"، ومسرحية " أنا والنظام وهواك" ، ومسرحية "ريا وسكينة".