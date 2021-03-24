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كورونا وتلف في الكبد.. تفاصيل الحالة الصحية للملحن الموجي الصغير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نقُل الملحن الموجي الصغير"نجل الملحن محمد الموجي"، أمس الثلاثاء إلى عزل مستشفى عين شمس التخصصي، إثر إصابته بفيروس .

الموزع الموسيقي أحمد الموجي "نجل شقيقة الموجي الصغير" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، تحدث عن حالته الصحية، وقال:"هو حاليا يخضع للعلاج في الرعاية المركزة في مستشفى العزل عين شمس التخصصي، إذ نُقل إليها أمس بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا منذ 4 أيام".

وأضاف:" الموجي الصغير كان في البداية يخضع للعلاج في مستشفى المعادي، التي دخلها الشهر الماضي، إثر معاناته من تلف في الكبد، ودوالي المريء، وكذلك الطحال، وكانت حالته لا تشهد تحسن ملحوظ".

الموجي الصغير كان قد أجرى جراحة لتركيب قسطرة في القلب، إثر معاناته من ضيق في الشريان الأورطي منذ حوالي عام ونصف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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