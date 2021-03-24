هنادي مهنا.. والدها موسيقار شهير وهذه أبرز أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة هنادي مهنا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وفور إصابتها تصدر اسمها "تريند" بمواقع التواصل الاجتماعي

وكتبت هنادي منشورًا، عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام": "كورونا إيجابي الحمد لله".

وفي هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن هنادي مهنا:

- هنادي مهنا ولدت في 28 يوليو 1998

- والدها الموسيقار الكبير هاني مهنا ووالدتها فرنسية.

- ظهرت موهبتها مبكرا، وشاركت وهي في عمر 3 سنوات في أوبريت "القدس هيرجع لنا" لتقول رسالة باللغة الفرنسية.

- درست إدارة الأعمال في مدينة برشلونة الإسبانية.

- زوجها الفنان أحمد خالد صالح، واحتفلا بزفافهما 7 أكتوبر الماضي، في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن.

- عرفها الجمهور لأول مرة من خلال مشاركتها الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية فيلم "القرد بيتكلم" 2017.

- قدّمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في دورته الحادية عشر عام 2014.

- في ديسمبر 2019 احتفلت "هنادي" بخطوبتها على الفنان أحمد خالد صالح، وظهرا معا عقب ذلك في مسلسل "الفتوة" وتزوجا عن قصة حب في العمل أيضا.

_ من أبرز أعمالها "سكر زيادة"، "بركة"، "خيانة عهد"، "حكايتي".

- قدّمت مؤخرا دور "أيتن كمال" من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "بنات ثانوي" 2020، وهو أول أعمالها السينمائية.

- كشفت هنادي مهنا عن سبب دخولها مجال الفن، وقالت في برنامج "معكم منى الشاذلي": "لما عملت أغنية فيلم (القرد بيتكلم)، أستاذة منى الشاذلي استضافت الفيشاوي والمخرج بيتر ميمي، وفي أثناء اللقاء عرضت صورة ليّا، وكان في الوقت ده مخرج مسلسل (أفراح إبليس) أحمد خالد أمين بيدور على وجه جديد وكان بيتفرج على البرنامج بالصدفة، فعجبته وكلمني وشاركت في المسلسل."

- شاركت هنادي مهنا مؤخرًا في مسلسل" خيط حرير" بطولة الفنانة مي عز الدين كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.