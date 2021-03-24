صور| سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وخطفت "الخشاب" الأنظاربإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

من ناحية أخرى تخوض سمية الخشاب السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" بطولة رياض الخولي، عبير صبري، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.