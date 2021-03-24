شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال ينهى تصوير 80 % من أحداث مسلسله "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم ياسر جلال من تصوير عدد كبير من مشاهد مسلسله الجديد "ضل راجل" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة الحياة، حيث انتهى جلال وأسرة العمل من تصوير 80% فى الأحداث، حيث يتواصل التصوير بشكل يومى ومكثف فى العديد من الديكورات فى أماكن متفرقة بشوارع القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامى.

وكشفت الشركة المنتجة عن برومو المسلسل الأيام الماضية، بشكل حصرى على قناة الحياة، وكشف البرومو عن ملامح القصة التي تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.