دراما رمضان 2021.. أسنان فضة وكحل في "نسل الأغراب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة سينرجي الإعلان التشويقي الأول للمسلسل المصري"نسل الأغراب" الذي يجمع بين النجمين المصريين أحمد السقا وأمير كرارة.

ومن المقرر عرض مسلسل "نسل الأغراب" في رمضان 2021.



وكشف الإعلان التشويقي عن حرص المخرج محمد سامي على تقديم أبطال العمل في شكل مختلف، من حيث نبرة الصوت والملامح الظاهرية، إذ ظهر النجم أحمد السقا الذي يجسد شخصية "عساف " بأسنان فضة، كما وضع الفنان أمير كرارة الذي يتقمص شخصية "غفران" الكحل في عينيه.

ويدور الصراع في هذا المسلسل، صاحب الميزانية الضخمة بين أهل الصعيد ومجموعة من الغجر، كما يشتعل الخلاف بسبب رغبة عساف وغفران في الفوز بقلب الفنانة مي عمر.

سيطر على الإعلان التشويقي لمسلسل "نسل الأغراب" الإبهار في بعض المشاهد، وبالتحديد مشهد أمير كرارة وهو يطعم الأسد ويتحدث عن أهل الصعيد قائلا " طول عمري بعتبر نفسي واحد منكم، بلبس لبسكم وبحب عاداتكم".

مسلسل "نسل الاغراب" يضم بجانب السقا وكرارة، مى عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، ونجلاء بدر، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، وأحمد فهيم وسلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.



