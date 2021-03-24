سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات الأربعاء 24 مارس 2021،وفق مصرفيين.

وبلغ سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، 15.708 جنيه للشراء، و15.808 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.



وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، ارتفع متوسط سعر الدولار إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع في بنك واحد فقط، هو الإمارات دبي الوطني.

بينما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.71 للشراء، و15.81 جنيه للبيع، في 19 بنكا، منهم التجاري الدولي، والقاهرة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، وHSBC، والمشرق، والبركة، والأهلي المتحد.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 3 قروش، إلى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر للدولار في مصر عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس فقط.

توقعات النمو

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن اقتصاد بلادها نما بمعدل سنوي 1.35% في النصف الثاني من 2020، ونما 2% في الربع الأخير منه.

وتوقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8% في الربع الأول من 2021، و5.8% في الربع الثاني من العام الجاري.

وأكدت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصادات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع "نظرة مستقبلية مستقرة".

أسعار اليورو والإسترليني

وتباين سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري،ليسجل 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.67 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، الثلاثاء.

كما تباين متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل 21.67 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع، مقابل 21.62 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى 4.188 جنيه للشراء، و4.215 جنيه للبيع، مقابل 4.180 جنيه للشراء، و4.207 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.276 جنيه للشراء، و4.304 جنيه للبيع، مقابل 4.268 جنيه للشراء، و4.296 جنيه للبيع.

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي إلى 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، ونحو 52.30 جنيه للبيع، أمس.

لا زيادات مرتقبة بالأسعار

ونفت الحكومة المصرية، ما تردد عن وجود قرار برفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز المقبل.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

ووفق البيان، أشارت الوزارة إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وقالت الحكومة المصرية، في بيان، إن البلاد لديها احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي حتى نهاية يونيو/حزيران القادم.

وأضاف البيان أن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الزيوت النباتية يكفي 4.8 شهر كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي بواقع 9.2 شهر.