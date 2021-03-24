فن ومشاهير

بعد إصابته بكورونا.. أمير طعيمة: "أنا بخير يا حلوين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأن الشاعر أمير طعيمة جمهوره على صحته بعد إصابته بفيروس .

وكتب "طعيمة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "رسائل الإطمئنان اللي جت للواحد علي مواقع السوشيال ميديا أو على الموبايل تشرح القلب و الله و تفرح، أنا بخير الحمد لله و زي الفل و ربنا ما يحرمنيش منكم يا حلوين بزيادة".

وأعلن الشاعر أمير طعيمة إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم السبت الماضي.

وكتب طعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "إيجابي كوفيد زفت الطين، الحمد لله ما قابلتش حد آخر أسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف، خدوا بالكم من نفسكم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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