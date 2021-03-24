نجيب ساويرس يكشف رأيه في مسيرة عمرو دياب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رجل الأعمال، نجيب ساويرس، رأيه الشخصي في مسيرة الفنان الكبير عمرو دياب، وذلك من خلال تغريده نشرها في الحساب الشخصي له تويتر صباح اليوم.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس من خلال التغريدة:"يظل عمرو دياب مبدعا دائمًا ...ويمتع جمهوره و محبينه منذ : " من كام سنة و انا ميال " شكرا عمرو.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، يعيش حالة فنية نشطة من خلال مشاركته في العديد من الحفلات في

دبي والقاهرة، كما الهضبة طرح أحدث ألبوماته "ياأنا يالاء"، الذي ضم 12 أغنية"يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني ياحب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".

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