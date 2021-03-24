On The Ground.. "روزيه" تتصدر قائمة أفضل الأغاني العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النجمة العالمية روزيه "Rosé" عضوة الفريق الكوري الشهير "BLACKPINK" قائمة أفضل الأغاني العالمية على موقع "YouTube".

وجاء ذلك الإنجاز عبر أغنيتها المنفردة الأولى، والتي تحمل عنوان "On The Ground".

فيما أصدر YouTube بيان عن تصنيفات الرسم البيانى للأسبوع من 12 إلى 18 مارس، مع تصدر "On The Ground" الرسم البيانى استنادًا إلى الأرقام المتدفقة.

بينما كان الكليب الذى اطلقته

مؤخرًا روزيه عضوة "BLACKPINK" الأكثر مشاهدة على YouTube حيث تم إطلاقه في نفس الأسبوع مع نسبة مشاهدة وصلت إلى 121 مليون مشاهدة.

وأشار تقرير نشره موقع "ان ام أي"، أن روزيه كانت صاحبة المركز الأول في قائمة أفضل الأغاني على YouTube في كل من كوريا الجنوبية وأستراليا.

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وفي الوقت نفسه، احتلت أغنية "On The Ground" المرتبة التاسعة على مخططات المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وكانت روزيه قد تصدرت خلال الأيام القليلة الماضية، المواقع العالمية، حيث حققت الرقم القياسي لأكبر عدد مشاهدات على موقع "YouTube" خلال 24 ساعة لكليب لنجم بوب كورى "منفرد".

وحصدت 41.6 مليون مشاهدة بكليب "On The Ground"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Korea JoongAng Daily.

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