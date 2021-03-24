(تفاصيل) جوائز الأفلام الروائية القصيرة بالقومي للسينما المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت الفنانة منحة البطراوي على جائزة خاصة وقدرها عشرون الف جنيها فيلم " زهرة الصبار"، بينما حصل الموسيقار شريف الهواري على جائزة أفضل موسيقى وقيمتها عشرون ألف جنيها عن فيلم " لما بنتولد" ، وذلك خلال حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرون.

كما حصدت الفنانة ريم العدل على قائمة أفضل ملابس وقدرها عشرون

الف جنيها عن فيلم " ليل خارجي"، وحصد الفنان عبدالسلام موسى على جائزة افضل تصوير وقدرها ثلاثون الف جنيها عن فيلم "عنها".

فيما حصد جائزة أفضل سيناريو مؤلفي فيلم "بين بحرين" وقيمتها ثلاثون الف جنيها، بينما حصدت الفنانة عارفة عبدالرسول على جائزة أفضل دور

ثان نساء عن فيلم "بين بحرين"، بينما حصد الفنان محمود فارس على جائزة أفضل ممثل دور ثان رجال عن نفس الفيلم وقدر الجائزة عشرون ألف جنيها.

جدير بالذكر أن الناقد كمال رمزي يتولى الإشراف على إستكمال أعمال دورة المهرجان الحالية والتى قام بالإعداد لها المخرج الراحل الكبير د. سمير سيف، وتضم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التي تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلم.

