بعد تكريمه في القومي للسينما خالد النبوي: أهدي الجائزة لروح يوسف شاهين ومحمود عبدالعزيز

ياسر رشاد - القاهرة - حصد النجم خالد النبوي جائزة أفضل ممثل دور اول رجال عن فيلم " يوم وليلة"، وذلك خلال حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرون.

أعرب النجم خالد خالد النبوي، عن سعادته بهذه الجائزة، لافتًا إلى أنه حصل على

جائزة خلال هذا المهرجان من سنوات عن فيلم " المصير ".

واضاف "النبوي" أنه يوجه التحية لمخرجي ومؤلفي الفيلم لاهدائه هذا الدور، وأشار إلى أنه يهدي هذه الجائزة لروح

النجمان يوسف شاهين ومحمود عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن الناقد كمال رمزي يتولى الإشراف على إستكمال أعمال دورة المهرجان الحالية والتى قام بالإعداد لها المخرج الراحل الكبير د. سمير سيف، وتضم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التي تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلم.