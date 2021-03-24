(تفاصيل) جوائز الأفلام الروائية الطويلة بالقومي للسينما المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - حصل المخرج كريم سلطان على جائزة أفضل فيلم في المهرجان القومي للسينما المصرية، تحت إشراف الناقد الكبير كمال رمزي، وذلك خلال حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرون.

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كما حصل المخرج سيد نعمان على جائزة لجنة التحكيم وقدرها 16

ألف جنيها عن فيلم ( هذه ليلتي)، بينما حصلعلى جائزة أفضل فيلم عن عمل ( مشوار).

حصل مخرج فيلم " الكيلو 24" على جائزة أفضل فيلم وقدرها 8 آلاف جنيها، فيما حصد المخرج لؤي جلال

على جائزة أفضل فيلم .

حصدت المخرجة حنان ماضي على جائزة أفضل فيلم تسجيلي عن " المتاهه" وقدرها 16 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن الناقد كمال رمزي يتولى الإشراف على إستكمال أعمال دورة المهرجان الحالية والتى قام بالإعداد لها المخرج الراحل الكبير د. سمير سيف، وتضم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التي تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلم.

