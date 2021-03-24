(صور) تكريم لطفي لبيب وهاني شنودة في القومي للسينما المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهرجان القومي للسينما المصرية، تحت إشراف الناقد الكبير كمال رمزي، على تكريم تكريم اسم المخرج الراحل حسن الإمام، وتسلمت الجائزة نجلته زينب، وذلك خلال حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرون.

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كما تم تكريم الفنان الكبير لطفي لبيب على مجمل أعماله الفنية الكبيرة،

بالإضافة إلى تكريم الموسيقار الكبير هاني شنوده، ومدير التصوير سمير بهزان. جدير بالذكر أن الناقد كمال رمزي يتولى الإشراف على إستكمال أعمال دورة المهرجان الحالية والتى قام بالإعداد لها المخرج الراحل الكبير د. سمير سيف، وتضم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التي تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلما.





وحرصت إدارة المهرجان القومي للسينما المصرية، على تقديم أغنية للمخرج الراحل سمير سيف رئيس المهرجان السابق ، ذلك خلال انطلاق حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرون.

وينضم المهرجان قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المقام بمسرح الجمهورية، وسوف يتمعرض الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان بمركز الإبداع الفني اعتبارًا من 25 مارس الجاري ولمدة أسبوع.