رئيس القومي للسينما المصرية: عرض الأفلام الفائزة الخميس المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الكبير كمال رمزي، المشرف على إدارة المهرجان القومي للسينما المصرية، أن المهرجان لم يقام منذ عامين الاول كان لوفاة المخرج الراحل سمير سيف، لافتًا إلى أن العام الثاني كان عقب ظهور فيروس كورونا المستجد(كوفيد١٩) الذي أثر على حركة البلاد في العالم كله.

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وأكد "رمزي" خلال انطلاق حفل ختام وتوزيع جوائز

الدورة الثالثة والعشرون، أنه خلال الفترة الماضية تم انتاج اكثر من ١٨٠ فيلما سينمائياً، واضاف أنه سوف يتم عرض الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان بمركز الإبداع الفني اعتبارًا من 25 مارس الجاري ولمدة أسبوع.

وتابع : " إن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب فهو يعتبر بمثابة اسم

على مسمى فهو يسعى دائما لتنمية المواهب".

ومن المقرر يكرم المهرجان هذا العام: الفنان الكبير لطفي لبيب، الموسيقار الكبير هاني شنودة، مدير التصوير سمير بهزان، وضمن سلسلة الخالدون يتم تكريم اسم مخرج الروائع حسن الإمام.

جدير بالذكر أن الناقد كمال رمزي يتولى الإشراف على إستكمال أعمال دورة المهرجان الحالية والتى قام بالإعداد لها المخرج الراحل الكبير د. سمير سيف، وتضم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التي تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلم.