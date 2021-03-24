"ذا روك" يتحدى عالم مارفل و"دي سي".. الشرير الأقوى

محمد الفلاح - ذا روك يتحدى عالم مارفل ودي سي.. الشرير الأقوى

الأربعاء 24 مارس 2021

نشر الممثل دوين جونسون (ذا روك)، أول صور من فيلمه الجديد Black Adam (بلاك آدم) والذي يقوم فيه بدور شرير خارق.



وفقًا لموقع "جايمينج بايبل" الأمريكي، نشر "ذا روك" مقطع فيديو قصير عبر موقع "إنستجرام"، يتضمن سيناريو الفيلم، والصفحة الافتتاحية التي حفظها بمرور الوقت.

وتحدث "ذا روك" خلال الفيديو، عن مرحلة إنتاج الفيلم والرحلة الملحمية التي مر بها مع فريق الإنتاج، كما تحدى عالم مارفل و"دي سي" أن يجدا شريرًا قويَا مثله.

وأضاف: "أرغب في تعريف الجمهور بشخصية بلاك آدم ودوره في عالم دي سي، وعالم الأبطال الخارقين بشكل عام، بما في ذلك أبطال مارفل".

ويتناول فيلم "بلاك آدم" نشأة واحد من أقوى أشرار عالم دي سي السينمائي، بلاك آدم، وصراعه مع غريمه التقليدي البطل الخارق شازام (Shazam).

وذكر الموقع، أن شخصية "بلاك آدم" تابعة لعالم دي سي السينمائي، إلا أن ذلك لم يمنع "ذا روك" من تهديد دي سي ومنافستها مارفل أيضًا.

ونشر "ذا روك" ملصق الفيلم أيضًا، معلنًا عن انطلاق التصوير في غضون أسابيع معدودة.