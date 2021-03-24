شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سامية أمين..تعرف على أهم أدوارها فى مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سامية أمين، حيث أنها من مواليد 24 مارس 1945، وبدأت رحلة سامية أمين في عالم الأضواء عام 1967 قدمت خلالها ما يزيد عن 100 عمل فني متنوع، حيث قدمت العديد من الشخصيات لكنها أبدعت بصفة خاصة في شخصيات المرأة الريفية والصعيدية.

وقدمت سامية أمين أدوار صعبة كدور الصعيدية أو الفلاحة فى عدد من الأعمال من ضمنها مسلسل "الضوء الشارد" و برغم صغر الدور إلا أنها أتقنته كأنها من أصل صعيدي وأثبتت نفسها، أبرز أعمالها مع "الضوء الشارد، حضرة المتهم أبي، لحظات حرجة، المصراوية، العار، الضوء الشارد، زيزينيا، عمر بن عبدالعزيز، لا إله إلا الله، ضمير أبلة حكمت، حق مشروع، ولاد الأكابر".

تزوجت من الفنان مصطفى الدمرداش، شقيق الفنان فاروق الدمرداش، والفنان الكبير نور الدمرداش، ونجلها الفنان أحمد الدمرداش.

الفنانة سامية أمين كان لها رصيد كبير من الأعمال الفنية منها : بابا نور – الهاربتان – موعد مع الوحوش – العار – قصة الأمس – العقاب – الملك فارق – حق مشروع – الفجر في بشنين – خليها على الله – حضرة المتهم أبي – عفريت القرش – عيش أيامك – المهنة طبيب – سوق الزلط – قمر سبتمبر – أولاد الأكابر – إحنا نروح القسم – فارس العرب سيف الدين الحمداني، وكان لها عدد من الأعمال المسرحية منها "انتهى الدرس ياغبى" و"كلام فارغ" .



