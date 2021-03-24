شكرا لقرائتكم خبر عن جيك جيلنهال بطل عمليات خاصة فى الفيلم الجديد Combat School والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري شركة MGM للانتاج محادثات للحصول على حقوق ملكية الفيلم الجديد "Combat School"، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى جيك جيلنهال، ويقوم بإخراجه سام هارجريف "Extraction"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

يدور فيلم "Combat School" حول القصة الحقيقية للحائز على وسام الشرف الراحل جون تشابمان، مراقب العمليات القتالية الخاصة، وموقفه البطولي الفردي أثناء الحرب الأفغانية، حيث ضحى بحياته لإنقاذ حياة ثلاثة وعشرين رفيقًا.

كما ستعتمد قصة Combat Control على القصة الحقيقية لـ Air Force CCT Chapman، الذي توفي في معركة في 4 مارس 2002 في أفغانستان، لم يتخيل أحد أن أن بعد وفاته ستظهر حقيقة ما حدث بالفعل على سفح الجبل الثلجي سيستغرق أكثر من عقد، وبعد خمسة عشر عامًا، تم تكليف كابتن سلاح الجو كورا ألكسندر بمهمة شبه مستحيلة تتمثل في التحقيق فيما إذا كان تشابمان يستحق الميدالية، على الرغم من عدم وجود شهود عيان على أفعاله والعالم السري للغاية المحيط بالعمليات السرية، يتعين على الإسكندر أن يكشف الحقيقة، وفي الكشف عن تضحية تشابمان للعالم، فإنها تشق طريقها الخاص إلى مسامحة الذات والخلاص الشخصي.

ويستند المشروع إلى أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز بعنوان "Alone at Dawn" للكاتب دان شيلينج ولوري تشابمان لونجفريتز، سيلعب جيلنهال دور تشابمان، جنبا إلى كونه المسؤول التنفيذي عن إنتاج المشروع أيضًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".