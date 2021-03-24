شكرا لقرائتكم خبر عن نجوي نجار ورايا أبى راشد وتامر حبيب أعضاء لجنة تحكيم مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام الخاص بدورته الحادية عشر، والمقرر إقامتها في الفترة بين 6 و11 من شهر أبريل المقبل في السويد.

البرنامج يضم 40 فيلمًا (15 فيلم طويل و25 فيلم قصير)، من إنتاج 11 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 7 دول أوروبية. تم تقسيمها بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لثلاثة أفلام في برنامج ليالي عربية، وثمانية أفلام قصيرة في برنامج من تنظيم مؤسسة السينما العربية في السويد.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، الباحثة السينمائية المغربية ليلى شرادي، الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد، بالإضافة إلى كاتب السيناريو المصري تامر حبيب

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرجة والمنتجة اللبنانية مانو نمّور، المخرجة والمنتجة المصرية ماجي أنور، الناقد الجزائري فيصل شيباني، الناقد البحريني طارق البحار، والممثل الإماراتي منصور الفيلي

مهرجان مالمو للسينما العربية، والذي يغير هذا العام موعده السنوى إلى موعد جديد في أبريل، سينظم دورة هجينة، يتم فيها عرض الأفلام بالتزامن بين العرض إلكترونيًا، وبين عروض تقليدية في قاعة "بانورا"، والتي يتم فيها السماح للحد الأقصى من الجمهور الذي تسمح به السلطات الصحية السويدية وهو المهرجان الذي حقق نجاحا كبيرا في نشر الثقافة العربية وأصبح له جمهور في أوروبا ينتظر دوراته.