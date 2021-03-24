إنجي المقدم تنشر صورة من كواليس "هجمة مرتدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة لها من كواليس مسلسل "هجمة مرتدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "المقدم" على الصورة :"نازلي، في هجمة مرتدة، رمضان 2021".

مسلسل "هجمة مرتدة " بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.