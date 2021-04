شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى أنتونى هوبكنز يجسد دور زعيم عصابة محترف فى فيلم The Virtuoso والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة Lionsgate على حقوق توزيع فيلم الإثارة الجديد، The Virtuoso، في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، العمل من بطولة أنسون ماونت (Star Trek: Strange New Worlds)، آبي كورنيش (Tom Clancy’s Jack Ryan)، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار أنتوني هوبكنز (The Father).

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، الفيلم من إخراج نيك ستاليانوالذى يشارك فى الإنتاج أيضا، ومن المقرر طرحه في دور السينما حول العالم في الربع الثاني من عام 2021.

كتب جيمس سي وولف سيناريو العمل الجديد، الذى يلعب فيه هوبكنز دور The Mentor، وهو رئيس مجموعة متطورة من القتلة ذوي المهارات العالية، وعلى رأسهم جميعًا قاتل محترف (ماونت) وهو الأفضل في ما يفعله، ليس مجرد محترف، بل مبدع فى مهاراته، وذلك بعد تعرضه للتعذيب بسبب خطأ في وظيفة سابقة، ولإرضاء دين مستحق لـ The Mentor، يقبل The Virtuoso مهمة جديدة - لكنه لم يُعطِ اسمًا أو صورة، فقط كلمة رمزية والمعلومات التي سيكون هدفها في مطعم ريفي في مدينة تحتضر.وفى الأحداث كان لقاءة مع امرأة محلية (كورنيش) كاد أن يهدد بعرقلة مهمته وتعريض حياته للخطر.

ويقوم ببطولة فيلم The Virtuoso إدي مارسان، وريتشارد بريك، وديورا بيرد، وديفيد مورس، أما عن المنتجون التنفيذيون هم فريد فوكس ونانسي ستاليانو وماونت وكريس بونجيرن وستيفن هايز وبيتر جراهام وستانلي بريشوتي ومارك باديلا وجيسون مورينج.