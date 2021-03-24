شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: مش قاصد الامتناع عن الزواج والإنجاب وممكن أتجوز بكرة أو بعده "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير أنه لم يقصد عدم الزواج أو الإنجاب، قائلا: "مش مقصودة إني متجوزش أو ماخلفش فجأة لقيت نفسي فى الستينات بس على فكرة أنا لسه فاتح الباب، ممكن أتجوز بكرة بعده الله أعلم"، وذلك خلال تصريحات الكينج في الجزء الرابع من حلقة خاصة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنان والإعلامية إسعاد يونس، كما أشار منير إلى أن الغناء ينقذه فى جميع الأوقات، فى الحزن والفرح، وروي أن يوم عزاء والدته دخل الحمام ووجد نفسه يغنى تعبرا عن الحزن الشديد بداخله.

وفى نهاية الحلقة الخاصة عن الكينج في "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس والتي عرضت على مدار 4 أجزاء على قناة dmc، قدم منير أغنية "علموني" وقدم الشكر للفنانة إسعاد يونس على الاستضافة وقبّل رأسها، مشيرا إلى أنها صديقة عمره، كما شكر كل عضو من أعضاء فرقته.