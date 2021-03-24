شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ينتهى من تصوير المعركة الثالثة فى حرب الهكسوس فى "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم عمرو يوسف من تصوير المعركة الثالثة فى مشاهد حرب الهكسوس ضمن أحداث مسلسله الجديد "الملك"، على أن يستكمل يوسف تصوير باقى المعارك خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن العمل يتضمن العديد من المعارك الحربية، فيما يكثف مخرج العمل حسين المنباوى عدد ساعات التصوير، والتى تصل إلى 15 ساعة يوميا للانتهاء من آخر المشاهد مع حلول شهر رمضان.



بوسترمسلسل الملك

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.

ويعود عمرو يوسف بمسلسل "الملك" إلى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحله كفاحه ضد الهكسوس.

"الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.