محمد الفلاح - دراما رمضان.. طرح الإعلان الترويجي لمسلسل نسل الأغراب

الأربعاء 24 مارس 2021

طرح المنتج المصري تامر مرسي الإعلان الترويجي لمسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة.



ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني بشكل حصري على قناة ON المصرية.

ويشارك في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبدالخالق، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

ويعد المسلسل، التعاون الأول بين أمير كرارة وأحمد السقا في الدراما، إذ سبق أن تعاونا في السينما.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق تتضمن صراعاً قوياً بين بطلي العمل والعديد من المواقف المؤثرة والإنسانية.