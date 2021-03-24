"براذركر" يضع كيانو ريفز ونتفليكس في قفص الاتهام.. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل الأمريكي كيانو ريفز عن تعاونه مع شبكة نتفليكس في فيلم جديد بعنوان (BRZRKR) "براذركر".

الفيلم الجديد "براذركر" مأخوذ عن مجموعة قصص مصورة تحمل نفس الاسم.

وأثار الخبر موجة من الانتقادات القوية، إذ اتهم الجمهور كيانو ريفز باستغلال نفوذه للحصول على حق تنفيذ القصص المصورة، وفقًا لموقع "ديلي دوت" الأمريكي.

وفسر الموقع سبب هذه الانتقادات، إذ طلب كيانو ريفز من شركة Kickstarter "كيك ستارتر" الأمريكية، مساعدته في تمويل مجموعة القصص المصورة التي شارك في كتابتها.





وبمجرد موافقة الشركة على تنفيذ مشروع كيانو، جاء رد فعل الجمهور عنيفًا، إذ اتهم الممثل باستغلال نفوذه وسمعته للحصول على فرصة لا يحصل عليها أغلب مؤلفي القصص المصورة.

وفي الوقت ذاته تضاعفت حدة الهجوم، مع تداول أخبار عن عدم دفع أجور مبتكري القصص المصورة من قبل شركات الإنتاج الضخمة منها ديزني.





وعلى الجانب الآخر، لفت البعض النظر إلى فيلم كيانو لا يحتاج إلى تمويل، وأن الشركة تحتاج إليه للدعاية والترويج إلى نفسها.

ودلل أصحاب وجهة النظر السابقة على وجهة نظرهم، بالإشارة إلى جمع شركة "كيك ستارتر" أكثر من مليار دولار حتى الآن بفضل القصص وصفقة الفيلم.

وأشار الموقع، إلى أن كيانو ريفز تعاون مع مات كيندت والفنان رون جارني لابتكار مجموعة القصص المصورة "براذركر" التي تمتد لـ 12 عددا.





وطُرحت السلسلة في 3 مارس/آذار الماضي، وحققت مبيعات خيالية تجاوزت 600 ألف نسخة؛ لتصبح أعلى سلسلة مبيعًا في تاريخ الشركة منذ 30 عامًا.

وتتناول سلسلة القصص المصورة، حكاية مقاتل خالد الذي أصيب بلعنة أجبرته على العنف والهيام في الأرض دون مأوى، إلى أن قررت الحكومة الأمريكية التعاون معه لخوض المعارك الأكثر عنفًا التي لا يقدر سواه على الفوز بها.