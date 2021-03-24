الموت يغيّب الفنانة المصرية فوزية أبوزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان منير مكرم، وفاة الفنانة المصرية فوزية أبوزيد.

وأكد مكرم، أن الفنانة الراحلة توفيت مساء الإثنين، وتمت صلاة الجنازة عليها بمسجد السيدة نفيسة، وتم دفنها بمقابر العائلة.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فوزية أبوزيد، كان مسلسل "أيام الحب والشقاوة" بطولة منال سلامة، وأحمد التهامي، ومها أحمد، وعلا رامي، ومحمد سليمان، ورانيا يوسف، وجمال إسماعيل، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.

وشاركت فوزية أبوزيد في عدة أعمال فنية منها أفلام: "الساحر، ألف مبروك"، ومسلسلات "رأفت الهجان2، حبيب الروح، وأحلام العصافير"، وغيرها.