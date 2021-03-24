نتنياهو: الانتخابات الإسرائيلية انتصار عظيم لليمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتخابات الإسرائيلية بأنها تمثل "انتصارا كبيرا لليمين" بعد توقعات بفوز الليكود بأكبر عدد من المقاعد

وشكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته الناخبين على "فوزهم بانتصار كبير لليمين والليكود"، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أجريت مع الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، فوز حزبه بما بين 31 إلى 33 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

وتابع نتنياهو في تغريدة على حسابه في تويتر: "من الواضح أن أغلبية واضحة من المواطنين الإسرائيليين ينتمون إلى اليمين، ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة تحافظ على اقتصاد وأمن، وأرض إسرائيل وهذا ما سنفعله".

وشرع نتنياهو باتصالات مع قادة الأحزاب الإسرائيلية بمعسكره إضافة إلى حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت.

وقال ارييه درعي، زعيم حزب "شاس" في لقاء احتفالي مع أنصاره، إن نتنياهو أجرى اتصالا معه من أجل تشكيل حكومة يمينية قوية، مضيفا "اتفقنا على تشكيل حكومة وطنية على جناح السرعة".



ومن جانبه، أشار نفتالي بينيت إلى إن نتنياهو أجرى اتصالا معه، وقال "قلت له إنني أفضل انتظار النتائج الرسمية وإنني أضع أمرا واحدا نصب عيني وهو مصلحة جميع مواطني إسرائيل".



وبالمقابل، فقد قال زعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر لأنصاره "نلتزم بعدم الجلوس في حكومة برئاسة نتنياهو وسنبذل كل جهد لتشكيل حكومة تغيير وإلا فأننا سنعمل من خلال صفوف المعارضة".



وأظهرت نتائج استطلاعات العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة تصدر حزب "الليكود" الانتخابات الإسرائيلية.



ولكن "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يحصل على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة، ما يتطلب عقد اتفاقيات مع أحزاب صغيرة في الأيام القادمة.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13) إن "الليكود" حصل على 33 مقعدا فيما حصل حزب "هناك مستقبل" المعارض برئاسة يائير لابيد على 16 مقعدا.



وأجمعت محطات التلفزيون على أنه سيكون بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة في حال نجح في ضم حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت إلى معسكره، ويحصل حزب يمينا على 7 مقاعد.

وهذه النتائج ليست نهائية، غير أنها تعكس إلى حد كبير النتائج المتوقعة.

وتنافست 39 قائمة إسرائيلية على مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ24.

وبنيامين نتنياهو، 71 عاماً، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي حكم لأطول فترة، حيث تولى منصبه من عام 1996 إلى عام 1999، ومن ثم من عام 2009 حتى الآن.