شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: كنت زملكاوى بس دلوقتي بحب لاعيبة الأهلي "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير أنه كان من أكبر مشجعي نادي الزمالك، لكن الآن هو يحب لاعبي النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه أيضا من أكبر مشجعي نادي بايرن ميونخ، ووقت مباراة الأهلى وبايرن ميونخ كان يشجع الأهلي، وذلك خلال الجزء الرابع من حلقة خاصة مع الكينج في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وقالت النجمة إلهام شاهين في تقرير مصور خلال الحلقة: "من أحلي الأوقات اللي بقضيها في حياتي الوقت اللي بقضيه مع محمد منير أنا وكل عائلة شاهين، كبير وصغير في العائلة يحبه، وعلاقة منير بيا علاقة عائلية مش مجرد علاقة صداقة".

وفي تقرير مصور آخر قال الفنان عصام كاريكا عن الكينج: "محمد منير فى حتة لواحده مفيش حد شبه لا اللى قبله أو اللي بعده يعني ممكن نلاقي حد يشبه عبد الحليم لكن منير لأ".

أما المطرب علي الحجار قال: "منير عشرة عمري ومن الناس المقربة لى، ودايما بندعى له لما بنسمع أنه يكون تعبان وانا عاذره لأن أحيانا لما بتصل بيكون التليفون مش جنبه على طول".