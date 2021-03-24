شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير ممازحا: كنت هنتصر على عمرو دياب فى كليب "القاهرة" واطلع أحسن منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكينج محمد منير كواليس أغنية "القاهرة" مع الهضبة عمرو دياب، مشيرا إلى أنه كان من أهم أعماله، وقال ممازحا: "بس أنا كنت هنتصر على عمرو دياب وأطلع أحسن منه"، وذلك خلال الجزء الرابع من حلقة خاصة مع الكينج في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc.

وروي الكينج محمد منير كواليس مسرحية "الملك هو الملك"، قائلا: "هى أهم مسرحية في تاريخ مصر ومن تأليف سعد الله ونوس وأشعار أحمد فؤاد نجم وإخراج مراد منير، وكنت لما بسافر سوريا لسعد الستات كانت بتستقبلنى بالزغاريد، ومراد منير مخرج عبقرى، والملك أو الكينج أحب الألقاب لقلبى، وأحمد فؤاد نجم علامة من علامات مصر".

وفي سياق آخر قال محمد منير: "يوسف شاهين وكمال الطويل كان مش عاجبهم الغنا، وكل ما أغنى أسمع غلط ومقدرش أعترض عليهم ولا أتخانق معاهم، وقلت أضرب شاهين ولا أعمل إيه روحت عيطت وده خبث منى ولؤم، ولما شافوا الدموع نازلة من عينى سابوا لى الاستوديو، خلصت الأغنية فى 5 دقائق، معروف عنى فى وسط الاستوديوهات ومهندسى الصوت إنى أسرع وأشطر مغنى، لأنى بأروح مذاكر".

وأضاف منير: "بحب شخصية مروان اللى قدمتها فى فيلم المصير؛ لأن الشخصية كانت قريبة منى ومن شخصيتى، وكان مع حبيب قلبى الراحل نور الشريف وصديقى محمود حميدة وصفية العمرى ربنا يديها الصحة".