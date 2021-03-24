شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: بحب شخصية الست القوية.. كل ما تحافظ على كبريائها تعلى فى نظر زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة إلهام شاهين على دورها في قصة "حتة مني" الذي تقوم ببطولته في مسلسل "زي القمر" بالأخص مشهد مواجهة زوجها بالخيانة، قائلة: "أنا بحب المرأة اللي من النوعية دي في المسلسل لأن أنا بحب المرأة القوية التي تعلوا في نظر زوجها مع قوتها وكبريائها لأن المرأة بتعلى في نظر زوجها لما تكون قوية مش لما تكون مطاطية".

وقالت إلهام شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن كثيراً من العبارات التي استخدمتها في مشهد المواجهة مستمدة من تجارب لنساء تعرفهن جيدا، متابعه: "فيه ستات كتير أعرفهم بيتعرضوا لخيانة وبيعدوها عشان ماتخربش حياتها وأنا بشوف الست اللي بتعمل كدة ست مش بتحب زوجها عاوزة تعيش مع راجل يصرف عليها وخلاص".

وتابعت إلهام شاهين قائلة: "لكن أنا بعذر بعض الستات اللي بيعدوا الخيانة عشان ماعندهاش خيارات ولا مكان تروحه.. بس الحقيقة أنا عندما أحب رجل لا أتحمل أن تكون في حياته مرأة أخرى، ولا أعيش معه لمجرد أنه راجل عاوزة أعيش معاه وخلاص ويصرف عليا".

وعن المسلسل قالت: "في المسلسل النموذج اللي قدمته عليت في نظر زوجها لما واجهته"، كاشفه عن أن كثيرا من الرسائل التى وصلتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لنساء أخبرنها أن قصة المسلسل تلخص مسيرة حياتهن قائلة: "تقريبا مافيش ست فينا لم تمر بهذه الوقائع".