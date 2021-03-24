شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم مدير محلات محمد رياض فى مسلسل "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حجاج عبد العظيم، فى بطولة مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام والذى يتواصل تصويره حالياً، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على قناة الحياة، حيث يجسد "عبد العظيم" بشخصية مدير محلات الذهب التى يمتلكها محمد رياض فى منطقة الصاغة.

مسلسل "النمر" تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسي، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدي هيكل.

وكشفت شركة سينرجى المنتجة للعمل، عن البوستر الرسمي والبرومو للمسلسل، الذى ظهر محمد إمام من خلاله ملثماً بشكل مميز، ووراءه دراجة بخارية، مما يدل على الإثارة والتشويق في أحداث المسلسل .