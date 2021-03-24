هالة فاخر تكشف حقيقة خطوبتها في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل الفنانة هالة فاخر والفنان كمال أبو رية ضيوفا على برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة، مساء يوم الجمعة 26 مارس، في تمام العاشرة مساءً عبر قناة الحياة.

وتكشف هالة فاخر خلال الحلقة حقيقة خطبتها للفنان الراحل ياسين إسماعيل ياسين، وسر إخفائها لقصة الحب التي عاشتها لمدة 25 عاما.

كما يتحدث كمال أبو رية عن شائعة اعتزاله الفن، ورأيه في الكوميكس المنتشرة عن أدواره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتطرق في الحديث إلى زوجته السابقة الفنانة ماجدة زكي، ويوجه رسالة إليها عبر البرنامج.