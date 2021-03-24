نور بدون مكياج ويارا بـ"الكمامة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

يارا

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"الكمامة" من داخل سيارتها.

نور اللبنانية

نشرت الفنانة نور اللبنانية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر، لاقت الصورة إعجاب جمهوره.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة جذابة.

طارق العريان

نشر المخرج طارق العريان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يمتطي الخيل داخل الهرم.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي.

هدير عبد الناصر

نشرت الفنانة هدير عبد الناصر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل جذاب، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

بلقيس فتحي

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".