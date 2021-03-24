بعد أنباء عن انسحاب المخرج والمؤلف.. إحدى بطلات "وكل ما نفترق" تكشف حقيقة ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداولت عدد من المواقع أنباء عن انسحاب مؤلف ومخرج مسلسل "وكل ما نفترق" من استكمال تصوير المسلسل، بعد خلافات بسبب تدخلات بطلة العمل ريهام حجاج.

وفي تصريح خاص لمصراوي، قالت الفنانة رحاب الجمل إحدى بطلات العمل إن ما يتم تداوله غير صحيح، خاصة أن أجواء المسلسل جيدة، وهناك حالة من الألفة والحب بين جميع صناع العمل.

وأضافت: "شر البلية ما يضحك، فليس من المنطقي انسحاب المؤلف، فقد ينسحب البطل أو المخرج، لكن كيف ينسحب المؤلف".

وتابعت: "المخرج كريم العدل استعان بوحدة تصوير ثاني للحاق بموسم دراما رمضان القادم، فكيف تنتشر أخبار عن انسحابه، ونحن جميعا نراهن على المسلسل".

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، رحاب الجمل، أحمد صيام، عمرو عبدالجليل، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل