تعطيل البصمة وتقليص الموظفين.. إجراءات للحد من كورونا في "حضرموت"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت حسين علي السمين، عن تخفيض مستوى الموظفين في المكاتب الحكومية إلى نسبة 70%، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا.

ووجه مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بساحل حضرموت حسين علي السمين، في تعميم له، مدراء عموم مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة للقطاعين العام والمختلط، بتسريح ما نسبته "70%"، من القوى الوظيفية في إجازة خاصة لا تدخل ضمن الإجازات الاعتيادية للموظف، على أن يبدأ من اليوم الثلاثاء 23/3/2021م، ولمدة "21" يوم قابلة للتمديد.

وبحسب الوثيقة التي حصل "يمن شباب نت"،على نسخة منه، فقد أكد السمين، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من لبس الكمامة والقفاز والتباعد بين الموظفين أثناء الدوام.

وأوضح أن الإجازة للموظفين ستكون وفقاً للبعد الجغرافي، البعيد عن مكان العمل، ومن هم أعمارهم فوق "45" عاماً.

وشدد على تعطيل عمل التحضير بالبصمة، وتستبدل بحافظة الدوام العادية.

وذكر، أنه يستثنى من هذه القرارات، العاملين في القطاع الصحي والكهرباء والمياه والصرف الصحي وصندوق النظافة.

وترتفع حصيلة المصابين بكورونا في حضرموت بشكل يومي، وسط تخوف من المواطنين بسبب انتشاره بقوة في الوسط الحضرمي.

