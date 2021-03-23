نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ حسين درجان والمناضل صالح شيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى أحمد علي درجان وإلى علي حسين درجان وإخوانه، عزاهم فيها بوفاة مستشار وزير الكهرباء والطاقة الشيخ حسين علي درجان، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية، معربا عن أصدق التعازي لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل درجان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم برقية عزاء ومواساة إلى العميد الخضر صالح واخوانه، عزاهم فيها في وفاة والدهم المناضل صالح عبدالله شيخ الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.

وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.